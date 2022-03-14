Yeni Şafak yazarı Kaplan: Batılılar dünyayı “cehennem”e, Müslümanlar “cennet”e çevirdiler

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, İslam ile Batı uygarlığı felsefesini kritik ettiği bugünkü yazısında “Batılılar dünyayı ‘cehennem’e Müslümanlar ‘cennet’e çevirdiler” görüşünü dile getirdi.

Kaplan, küresel sistemin, dünya üzerindeki hegemonyasını, İslâm dünyasına diz çöktürmesine borçlu olduğunu belirterek “Batı uygarlığı, öteki üzerinden tanımlar kendini. Kötü üzerinden. En kötü üzerinden hem de” dedi.

Batı uygarlığının 'neseb'e (ben), İslâm medeniyetinin ise 'edeb'e (hakikate) dayandığını yazan Kaplan, şöyle devam etti: “O yüzden Kudüs, Müslümanların hâkimiyetleri altında olduğu zaman herkes için bir ‘cennet’e dönüşüyor; Müslümanların hâkimiyetinden çıktığı zaman ise herkes için cehennem oluyor. Tarih bunun tanığı! Kopenhag kriterleri, güçlünün hakkını korur; Kudüs kriterleri ise herkesin hakkını.”

Batılıların dünyayı cehennem’e, Müslümanların ise cennet’e çevirdiği görüşü ile ilgili Afrika’yı örnek gösteren Kaplan, “Batılılar, Afrika’ya gittiler, sömürgeleştirdiler, kaynaklarını yağmaladılar, insanlarını köleleştirdiler. Müslümanlar da Afrika’ya gittiler. Batılılar gibi Afrika’yı sömürgeleştirmediler, kaynaklarını yağmalamadılar, insanlarını köleleştirmediler, kölelik istasyonları filan kurmaya kalkmadılar” dedi.

İslamsız, yaşanabilir bir dünyanın inşa edilemeyeceğini savunan Kaplan, şöyle devam etti: “İslâm, dünyada sulhün ve selâmetin, adaletin ve merhametin, kardeşliğin ve hakkaniyetin teminatıdır. Tarih, bunun ispatıdır.

Bu yazdıklarıma Batılıların icat ettikleri ve İslâm’a, Müslümanlara karşı kullandıkları terör örgütlerinin ürpertici eylemlerini hatırlatarak itiraz edecek olanlara, sadece İslâm düşmanlığı yaptıklarını, böyle yapmakla cellatlarına âşık tasmalı çekirgelere dönüştüklerini hatırlatmak isterim. “

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