Yeni Şafak yazarı Kaplan: Ayasofya’nın açılması abartmak istemem ama İstanbul’un yeniden fethi gibi büyük bir hâdise

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya’nın açılması abartmak istemem ama İstanbul’un yeniden fethi gibi büyük bir hâdise" yorumunda bulundu.

Kaplan, "Türkiye’nin kendine gelmesi, kimliğine, tarihine ve ruhuna sahip çıkması, zihnen özgürleşmesi: Zihnen özgürleşemeyenlerin epistemik köleler olarak başkalarının inşa ettiği bir çağın ağlarında oraya buraya sürüklenmekten başka bir şey yapamayacaklarının farkedilmesi." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Batılıların belirlediği ve bizim de bile isteye girdiğimiz ağdan çıkıp çağ kuracak çağrımızın çağırdığı ve çıkardığı büyük yolculuğun kıvılcımının çakılması; büyük bir tarihî yürüyüşe çıkmamızı mümkün kılabilecek engellerin kısmen de olsa ortadan kaldırılması, bunun bütün dünya âleme ilan edilmesi. Türkiye’nin yeniden çağ açacak, çağ inşa edecek kurucu-ülke konumunu elde etmesi, Türkiye’nin yeni bir dünyanın kurulmasında İslâm dünyasına öncülük edecek yegâne ülke olduğunun bütün dünyaya söylenmesidir Ayasofya’nın açılması." ifadesini kullandı.

Kaplan, "Bu mesajı İslâm dünyası da aldı, Batı da. Ayasofya’nın açılışı, İslâm dünyasında coşkuyla karşılandı, Batı dünyasında üzüntüyle, bazen de öfkeyle." görüşünü savundu.

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