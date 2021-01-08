Yeni Şafak yazarı Kaplan: Amerika, parçalanma sürecine girebilir önümüzdeki birkaç yıl içinde

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Amerika, parçalanma sürecine girebilir önümüzdeki birkaç yıl içinde" görüşünü savundu.

Kaplan, "Amerikan halkı, dünyanın en fazla güdülen halklarından biri. Seçimlerde bunu gördük özellikle: Yahudilerin kontrolündeki Amerikan medyası, vargücüyle Trump’a saldırdı, yalan haberlerle Trump’ı maymuna çevirdi, kelimenin tam anlamıyla, fenâ hâlde şeytanlaştırdı. Burada Trump’ı filan desteklediğim sanılabilir! Kahrolsun mazlumlara kan kusturan bütün Amerikalı haydutlar!" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Amerika’daki müesses nizam, postayla oy kullanma diye atadan kalma yöntemlerle gerçekleştiren bir oy kullanma mekanizması icat etti. Postayla kullanılan oylarda büyük hileler yapılmış olabileceğini düşünmemek için ahmak olmak gerekir. Trump, seçimlerde bundan şikayet edip durdu! Koskoca ABD Başkanı gözünün içine baka baka görevinden uzaklaştırıldı müesses nizamın sahibi Yahudi lordlar tarafından! Amerika, Yahudi sermayesinin ve gücünün bütün dünyayı esir aldığı aygıtın adıdır. Yahudi sermayesi ve gücü Amerika’yı terk etmeye başladı ve Çin’e yerleşti. Amerika, parçalanma sürecine girebilir önümüzdeki birkaç yıl içinde. Birkaç bağımsız devlete bölünebilir Amerika!" ifadesini kullandı.

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