Yeni Şafak yazarı: Kadıköy Belediyesi, senelerdir taşın üzerine taş koymadı

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, bugünkü yazısında İstanbul’un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinin değişimini değerlendirdi.

Okumak için 1993’te İstanbul’a geldiğini, okulunun Üsküdar’da, öğrenci evimizse Kadıköy’de olduğunu yazan Kılıçarslan, “İki farklı anlam dünyası vardı iki semtin. Bunu çok çabuk kavramıştım. En basitinden Üsküdar’ın anlam dünyasını karşılıklı iki cami, yani Yeni Cami ve Mihrimah belirliyordu. Kadıköy’de ise bu semboller Boğa Heykeli ve Haldun Taner sahnesi idi” dedi.

25 yıldır iki ilçenin değişimine tanık olduğunu yazan Kılıçarslan, kimse kırılmasın, üzülmesin diye yazı yazmadığını belirterek, “Fakat iş artık bizatihi Kadıköylülerin ‘yeter artık’ serzenişlerine, hatta isyanlarına gelip dayanınca, nasıl demeli, ‘vakt erişti’”dedi.

Üsküdar’ın 25 yılda kendine ait, “gayet yaşanabilir” bir yaşam kültürü ürettiğini üretmeye de devam ettiğini, 90’larda Üsküdar’ı “köhne” bulduğunu belirten Kılıçarslan, “Buna muadil olarak 90’larda 'yahu keşke bizim (sosyolojik) mahallenin de böyle bir yaşam kültürü olsa' diyerek hayıflandığım Kadıköy’ün seneler içindeki gelişimi ise çok ama çok acıklı. Artık 'kocaman bir açık hava meyhanesi'ne dönüşen semtte, semtin sakinleri 'kırık bira şışelerinden, idrar kokusundan, gürültüden bıktık' diyor da başka bir şey demiyor” diye yazdı.

Kadıköy Belediyesi’ni eleştiren Kılıçarslan, “Kadıköy Belediyesi tabiri caizse senelerdir taşın üzerine taş koymadı. Kadıköy günden güne ‘köhne ve kaderine terk edilmiş bir yer’ haline geldi. Gelmeye de devam ediyor. Dahası sadece Kadıköy merkez de değil. Güzelim Moda da neredeyse işgal edildi” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın