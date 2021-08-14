Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: Yahu o az gelişmiş, köpekleşmiş, basit komutlar dışında komut alamayan faşist topluluğu kim de Türkiye'nin mülteci politikaları konusunda onu ikna etmem gerekiyor?

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Ankara Altındağ'da 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın öldürülmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdiği yazısında, "Açık konuşmak gerekirse bu sıradan, pis, kötü kavga yüzünden birinin ölmesi memleketin gazetelerinin üçüncü sayfalarıyla, ana akım medyanın haber bültenlerinin “dramatik malzemeler” kısmına konudur ancak, daha fazlası değil. Ama işte ölen Türk, öldüren de Suriyeli olunca, Kılıçdaroğlu’nun, bütün CHP kurmaylarının, Sinan’ın, Ümit’in, İlay’ın, Lütfü’nün, kurumsal olarak bütün İYİ Parti’nin aylardır toplumu hazırladığı o “pogrom” gerçekleşti. Benzerini 6-7 Eylül olaylarında, Madımak hadisesinde, 6-8 Ekim’de gördüğümüz o insanlık dışı manzaralar hortladı ve bir “nefret objesi” haline getirilen mültecilere yönelik öfke, mülteci evlerinin taşlanması ve yağmalanması, araçların yakılması falan gibi bir “histeri krizi”ne dönüştü. O gece herhangi birinin öldürülmemiş olması en büyük tesellimiz." ifadelerini kullandı.

Sinik ve fazlasıyla ezik "Türkiye'nin mülteci politikalarını eleştirebilirsiniz ama..." diye başlayan cümlelere üzüldüğünü belirten Kılıçarslan, "Yahu o az gelişmiş, köpekleşmiş, evrimini tamamlamamış, basit komutlar dışında komut alamayan faşist topluluğu kim de Türkiye’nin mülteci politikaları konusunda onu ikna etmem gerekiyor? IQ’su birkaç puan daha düşük olsa tuvalet ihtiyacının farkında olmayacak insanımsılara “politikaları eleştirebilirsiniz ama” diye başlayan “alttan alma cümleleri” kuracağım da ne olacak? İşim gücüm yok da yaşlı bir çiftin evini soyup yağmalamak için gereken cesareti bile ancak 20 kişi olunca toplayabilen bu tiplere bir de dert mi anlatacağım? Yığın bile değil bunlar. Cüruf bile değiller. Bırakın Hitler olmayı, Yezit bile değiller.

Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu az gelişmişleri, bu yetersiz faşistleri, bu aşağılık yığını bulduğumuz her fırsatta “siz lanetlisiniz” diye işaretleyeceğiz. “Kes lan”, bunlara söylenebilecek en hafif cümlemiz olacak. Toplumdan izole edebileceğimiz kadar izole edeceğiz bunları. Bunun başka yolu yok." diye yazdı.

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