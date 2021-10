Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: O darbecilerin karanlık hücrelerde çürümeleri gerekiyordu

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Yargıtay’ın 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından başlayan tutuklamalara dikkat çekerek, "28 Şubat’ın Çevik Bir’i, Çetin Doğan’ı ve diğer ceberut darbecileri tutuklanıp hapse atıldı ya. Tarih bükmeye bayılan aydınımsılarımız başladılar “karar hukuki değil, siyasi” yaygarası yapmaya.

“Sensin siyasi” diyerek geçmek isterdim ama geçemedim. Bu, Türkiye’nin politik düzlemi yüzünden gecikmiş hukuki kararın 10, 15, 20 yıl önce alınması gerekiyordu. O darbecilerin karanlık hücrelerde çürümeleri gerekiyordu. Şimdi birçoğu “yaş haddi” falan denilerek salıverilecek ve yaptıkları her pislik, karıştırdıkları her halt, çaldıkları ya da çalınmasına aracılık edip göz yumdukları milyarlarca dolar ve diğer her şey yanlarına kâr kalacak." diye yazdı.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli askerlerin on binlerce mağdur oluşturduklarını savunan Kılıçarslan, "Geçtim katsayı ve başörtüsü yasağı yüzünden geleceklerini çaldıkları on binlerce insanı… Geçtim sadece namaz kılıyor diye işinden gücünden ettikleri binlerce mazlumu… Geçtim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin paralarını çuvallarla çalan insanlara yardım ve yataklık etmelerini… Geçtim medyaya kan kusturmalarını… Sadece ama sadece zindanlarda işkence ve kötü koşullar yüzünden, cezaevi baskınları yüzünden hayatını kaybeden insanlar nedeniyle bile bu aşağılık darbecilerin 20 yıldır gün yüzü görmeden çürüyor olmaları gerekirdi birer hücrede." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...