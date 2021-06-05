Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: Benim de mensubu olduğum İslamcı ideolojinin neredeyse bütün tezlerinden vazgeçtiğini itiraf etmeyi borç bilirim

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, İslamcı ideolojinin bütün tezlerinden vazgeçtiğini, AKP tecrübesinin İslamcılığı büyük bir transformasyona uğrattığını belirterek, "Türkiye’nin çok uzun süredir bir doğum sancısı çektiğini, kritik mücadelenin de bebeğin sağlıklı doğması için uğraşanlarla bebeğin ölmesini isteyenler arasında gerçekleştiğini düşünüyorum. FETÖ ve etki alanına alabildiği bütün unsurlar Türkiye’de bir “iktidar değişimi fikri” için değil, “Türkiye’nin ölmesi fikri” için uğraşıyorlar. Orası çok net. Hem bölgede hem de dünyada Türkiye’nin, Türkiye fikrinin ölmesini isteyen ülkeler ve güç odakları olduğunu söylemeye gerek bile yok." diye yazdı.

Türkiye'nin adresinin sağlıklı, yerli ve kendiliğinden bulabileceği insanları "politik ve ideolojik" ayrıma tabi tutmadan hedef birliği içinde tutabilmek olacağına işaret eden Kılınçarslan, "Peki ama düğüm nedir ve nerededir? Bence düğüm üç yerdedir. İlki, hızlı ve sağlıklı bir ekonomik istikrar. İkincisi, politik farklılıklarımızı sadece “politik farklılık” olarak görebilen bir zihniyet devrimi. Haini hain, politik bakımdan farklı düşündüğümüz insanları ise “politik bakımdan farklı düşündüğümüz insanlar” olarak tanımlayabileceğimiz yeni bir toplumsal birliktelik dili geliştirmek yani. Üçüncüsü ise toplumu ve toplumsallığımızı bütünüyle rahatlatacak bir yeni anayasa. Bu üçünü gerçekleştirmek kolay mı? Değil. Elzem mi? Elbette." ifadelerini kullandı.

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