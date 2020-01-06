Yeni Şafak yazarı: İranlılara güvenilmez çünkü bizi her fırsatta arkadan vurdular; Amerikalılar İran’ı mazlum duruma düşürerek önünü açıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin bölgenin kaderini değiştirecek cinayetlerden biri olduğunu savundu. Kaplan, İranlıların güvenilmez olduğunun altını çizerek, “Türkiye İran’ı her platformda sonuna kadar destekledi ama İranlılar da bize karşı Batılılarla gizli ittifak yaptılar ve her fırsatta arkadan vurdular bizi!” ifadesini kullandı. Kaplan, Amerikalar ve İsrail'in ve İran’ı mazlum duruma düşürerek İran'ın önünü açtığını belirtti.

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Kaplan, “Yine de sağduyu çağrısı yapıyorum. Çünkü Türkiye sağduyulu hareket ediyor en azından. Türkiye’nin sağduyulu hareket etmesi, atılımların İran provokasyonlarına gelmemesi, çıldırtıyor Batılıları da, İran’ı da! Amerikalıların İranlı generalleri öldürmeleri hem İran provokasyonudur hem de hedef saptırmaya dönüktür! Amerikalıların 'Halep Kasabı' Kasım Süleymani’yi, binlerce masum Suriyelinin katili el-Mühendis’i öldürmeleri, iddia edildiği gibi “İran’la Amerika arasındaki ilişkilerin kontrolden çıkması anlamına geliyor, Amerika, İran’ı cezalandırıyor” şeklinde yorumlanamaz!” görüşünü savundu.

Kaplan, ABD’nin bölgede İran’dan daha kullanışlı bir gizli müttefik bulamayacağı düşüncesini dile getirdi.

Kaplan yazısında şunları ifade etti:

“Amerikalılar, İngilizler, İsrailliler değil, İran işgal ediyor, kana buluyor! Amerikalılar, İsrailliler, İran’ı mazlum duruma düşürerek, İran’ın önünü açıyorlar!

Özetle...

Öncelikli olarak, İran, Batılılar tarafından mazlum duruma düşürülerek, sürekli olarak önü açılıyor İran’ın.

İkinci olarak, İran’la ilişkilerimizi bozmayacağız ve emperyalistlerin oyunlarını başlarına yıkmış olacağız böylelikle.

Üçüncü olarak, Türkiye’de devlette de, muhalefet partilerinde de güçlü bir İrancı lobi var! Çok iyi kamufle oluyorlar ve tam bir paralel devlet gibi örgütlenmiş durumdalar!

Bunu da hatırlatmış ve ilgilileri uyarmış olayım buradan”

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