Yeni Şafak yazarı: İmamoğlu'nun Kanal İstanbul karşıtlığını, cumhurbaşkanı adaylığı yolunun açılması için araçsallaştırdığı çok belli oluyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Kanal İstanbul projesinin bugün atılacağını belirterek, "İmamoğlu’nun, Kanal İstanbul karşıtlığını kendisine Cumhurbaşkanı adaylığı yolunun açılması için araçsallaştırdığı çok belli oluyor. O yüzden doğrusuna yanlışına aldırış etmeden bu kampanyayı sürdürüyor." diye yazdı.

Yap-işlet-devret projelerini toplam 26 firmanın üstlendiğini savunan Acet, "Bu projeleri yürüten firmalar arasında doğrudan CHP angajmanı olan firmalar da bulunuyor.

Örneğin Çanakkale Köprüsü projesinin yapım işine, eski bir CHP milletvekilinin firması da dâhil olmuş.

Haydarpaşa Gar’ının restorasyon işlerini halen CHP milletvekili olan bir ismin firması yürütüyor.

Öğrendiğime göre, Avrasya Tüneli’nin inşaatı sırasında da CHP’de görevler üstlenmiş kişilere ait bir firma pay aldı.

Ulaştırma Bakanı, yaptıkları işten memnun olduğumuz sürece herkesle çalışırız diyor. Peki, CHP mahallesindeki yaygaracılar bu örnekler hakkında ne düşünüyor acaba?" ifadelerini kullandı.

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