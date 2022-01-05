Yeni Şafak yazarı: İmamoğlu YSK kararı ile tekrarlanan İBB seçimini DİAYDER imamları ile mi kazandı?

Yeni Şafak yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında başlattığı özel teftiş soruşturmasına dayanak olarak gösterilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davası ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında “İmamoğlu İstanbul’da YSK kararı ile tekrarlanan İBB seçimini DİAYDER imamları ile mi kazandı?” deyi yazdı.

Özel teftişin başlatılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imamlarla ilgili “Adli sicil kayıtları temiz” iddiasının ciddi anlamda araştırılması gerektiğini yazan Orakoğlu, "İmamoğlu İstanbul’da YSK kararı ile tekrarlanan İBB seçimini DİAYDER imamları ile mi kazandı?" sorusunu sorarak şöyle devam etti:

"İstanbul’da Yüksek Seçim Kurulu kararıyla tekrarlanan büyük şehir belediye başkanlığı seçimini Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı.

31 Mart 2019 tarihli yerel seçimleri 13 bin 729 oy farkı ile kazanan İmamoğlu bu kez rakibi Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Binali Yıldırım’a 800 binden fazla oy fark atmıştı. PKK iltisaklı DİAYDER imamlarından Enver Emirkulu, YSK tarafından 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle İmamoğlu’nun haksızlığa uğradığını iddia ederek yaklaşık 100 imamla birlikte ikinci seçim için İstanbul’da semt semt İmamoğlu lehine seçim çalışması yürüttüklerini PKK’ya yakınlığı ile bilinen bir gazeteye açıklamıştı."

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