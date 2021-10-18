Yeni Şafak yazarı: İmam hatip liseleri bu topluma 100 yıl kazandırmıştır

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, imam hatip liselerinin "din adamı" yetiştirmek için açılmadığını; doktorların, mühendislerin, valilerin, yönetici elitlerin dininden, kültüründen, ahlaki değerlerinden habersiz olmasını istemediği için açıldığını belirterek, "Türkiye’deki eğitim sistemi, çocuklarımıza, Yunus’u, Mevlânâ’yı, Itrî’yi, Sinan’ı bile -özgüven ve ruh kazandıracak şekillerde- öğretmez. Bizim çocuklarımız, bu öncü şahsiyetlerin ne söylediğini, neden çağları aşan bir ses’e sahip olduklarını öğrenemezler kendi ülkelerinin eğitim kurumlarında. Medeniyetimizin yapıtaşlarını döşeyen bu şahsiyetlerden yola çıkarak bizim çocuklarımıza köklü bir medeniyet ve tarih şuuru, ideali ve ruhu kazandırmaz bizim eğitim kurumlarımız. Böyle bir “millî” eğitim sistemi dünyanın hiçbir yerinde yoktur!" diye yazdı.

Batı'daki bütün ortaöğretim kurumlarının imam hatip lisesi gibi olduğunu savunan Kaplan, "Toplumun ruhunun kurtarılması, ufkunun ve önünün açılması anlamında, İHL’ler bu topluma 100 yıl kazandırmıştır.

İHL’lerde bundan böyle hem kalite üzerinde yoğunlaşılmalı hem de İHL’lerin müfredatı Ehl-i Sünnet temeller üzerinde yeniden yapılandırılmalı. Bizim dünyaya söyleyeceğimiz şeyin Ehl-i Sünnet temeller üzerinden gerçekleşeceği aslâ unutulmamalı!" ifadelerini kullandı.

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