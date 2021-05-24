Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Sedat Peker'e sığınarak, onun arkasına gizlenerek Erdoğan'ı ve Türkiye'yi vuranlara "iç işgalci" diyoruz

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarını konu edindiği yazısında, "Türkiye’ye karşı; Sedat Peker üzerinden ağır, yıkıcı bir operasyon yürütülüyor. Seri intihar saldırıları düzenleniyor. Ülkede sorunu olan herkes, Türkiye ile sorunu olanlara sığınıyor, oradan onların silahlarıyla, onların kurşunlarıyla, onların belirlediği yöntemlerle, onların belirlediği zamanlamaya göre Türkiye’yi vuruyor.

Peker, görünüşte kişisel intikam alıyor. Ama senaryonun arkasındakiler, onu koruyup kollayanlar, onun üzerinden Türkiye’yi vuruyor. İyi adam seçiyor. Sorun, zaafı olanları buluyor, korumaya alıyor, tüketene kadar kullanıyor. Öncekilere benzer yeni bir kurgu bu: “Mafya devleti” algısı işleniyor.." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi hedef alan Dubai merkezli bir oyun kurgulandığını iddia eden Karagül, "Peker şovu, mafya tartışması bir yerde biter. Ama bu savaş bitmeyecek. Daha onlarca Sedat Peker harcanacak... Sedat Peker’e sığınarak, siyasi tezlerini ona bağlayarak, onun arkasına gizlenerek Erdoğan’ı ve Türkiye’yi vuranlara gelince… Biz onlara “iç işgalci” diyoruz." diye yazdı.

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