Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: "Kanal İstanbul'u durduracağız diyen adam" aslında "21. yüzyılda Türkiye'yi durduracağız" diyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul’u durduracağız. Kredileri ödemeyeceğiz. Şirketlerin parasını ödemeyeceğiz. Para veren ülke ile de aramıza mesafe koyacağız" sözlerine işaret ederek, "Kanal İstanbul’u durduracağız diyen adam, aslında “21. yüzyılda Türkiye’yi durduracağız” diyor. Coğrafyaya sığmaz hale gelen bu ülkeyi yeniden Anadolu içlerine sıkıştırmayı, orada iç çatışma ve gerilimlerle bunaltmayı düşünüyor." diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ABD, ABD ülkeleri ve Rusya'nın istediğini iddia eden Karagül, "Türkiye’nin ölçek büyütmesinden rahatsız olan, Türkiye’nin dünyanın devlerine rakip olmasından endişe eden bütün ülkeler ister." ifadelerini kullandı.

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