Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Çok zor bir dönemden geçiyoruz; siyasi tarihimizin en sert hesaplaşmalarından birini daha yaşıyoruz

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, bugünkü yazısında, Türkiye’nin “içeriden ve dışarıdan ortak yürütülen amansız saldırılarla karşı karşıya” kaldığını belirterek “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kritik bir eşiği atlamak üzereyiz. Siyasi tarihimizin en sert hesaplaşmalarından birini daha yaşıyoruz” dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Karagül, Türkiye’nin “içeriden ve dışarıdan ortak yürütülen amansız saldırılarla karşı karşıya” kaldığını, aynı merkezlerden servis edilen ajanda ile doğrudan ülkenin hedef alındığını yazdı.

“Türkiye’yi asla yalnız bırakmayın” çağrısı yapan Karagül, "Yüreği kötü, aklı ve zihni kirli çevrelerin zihinlerimize, evlerimize, şehirlerimize ve sokaklarımıza yaydığı hastalıklara karşı teyakkuzda olun” dedi.

Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin iyi okunmasını isteyen Karagül, “İnsanlık tarihinin en kritik güç kaymalarından birinin daha yaşandığını ve bunun bize olağanüstü çıkış, yükseliş olarak geldiğini görün” değerlendirmesinde bulundu.

Karagül, şöyle devam etti;

"Nasıl bir Türkiye inşa edildiğini, bunun kimleri korkuttuğunu ve onların kimleri sahaya sürdüğünü, tetikçi olarak kullandığını, kimlerin kimlerin kurşunlarıyla Türkiye’yi vurduğunu iyi algılayın.

Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kritik bir eşiği atlamak üzereyiz. Siyasi tarihimizin en sert hesaplaşmalarından birini daha yaşıyoruz. Ama öncekilere göre şanslıyız. Yüz yıl önce çöküş dönemindeydik. Bütün oyunları tuttu. Dışarıdan ve içeriden vurup bizi susturdular."

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