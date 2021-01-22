Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Bundan sonra ABD'yi devlet değil, şirketler yönetecek, bunların ilk hedefi Türkiye

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden döneminin "sönük" başladığını belirterek, "Asıl bundan sonra ABD’yi devlet değil, şirketler yönetecek. Bunların ilk hedefi de Türkiye. Çok geçmeden içeride kurdukları yapıyı harekete geçirmeye çalışacaklar. 15 Temmuz’da yapamadıklarını başka bir formatta deneyecekler. Hem dışarıdan hem içeriden Türkiye’yi vuracaklar. Bunu deneyecekler." diye yazdı.

Türkiye'yi "durdurma" ve "müdahale" döneminin kapandığını iddia eden İbrahim Karagül, "Türkiye, bütün tehditlerle yüzleşecek akıl ve donanıma sahip. Anladık ki, içerideki muhalefet, iç cephe oluşumu bu mücadelede Türkiye’nin yanında değil. Görünüşe göre hiç de olmayacak.

Öyleyse, bu cephe içinde olanların kendilerini bu “gayri milli” oluşumdan uzak tutmaları gerekir. Bugün görünen ABD’den kimseye ekmek çıkmayacak." ifadelerini kullandı.

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