Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Batı; Çin ve Rusya'dan çok Türkiye'yi düşmanlaştıracak ama bu savaşı kaybedecek

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, "Batı"nın, ABD ve Avrupa'nın küresel iktidarının; düşmanlık ve ötekileştirme üzerine kurulu olduğunu iddia ederek, "“İçeride hayatı, dışarıda Türkiye’yi durdurma” planı bu yüzden uygulanır oldu.

15 Temmuz benzeri müdahalelerin sebebi tamamen buydu. Türkiye’yi bu yola sokan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, liderliğini, siyasi aklı ve kadroları tasfiye etmeye dönük bütün müdahalelerin sebebi buydu. Irak, Suriye, Akdeniz ve Ege’den çevreleme sebebi buydu.

İçeride siyasi partilerle terör örgütlerinden oluşan “ortak cephe” kurmalarının sebebi buydu. Onlara yıkıcı, Türkiye’yi mahvedici siyasi dili dayatmalarının sebebi buydu. “İçeride hayatı, dışarıda Türkiye’yi durdurma”ya yönelik bütün girişimlerin sebebi budur." diye yazdı.

"Batı"nın Çin ve Rusya'dan çok Türkiye'yi düşmanlaştıracağını ancak bu savaşı kaybedeceğini savunan Karagül, "Çünkü Türkiye, sadece Türkiye kadar değil. Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına uzanan çok geniş ve dinamik bir coğrafyanın sözcüsü. Bir uyanışın öncüsü. Bu güç ve uyanış, dünya sisteminde çok güçlü sarsıntılara yol açacak, Batı’yı çok geniş bir alanda sınırlayacak." ifadelerini kullandı.

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