Yeni Şafak yazarı, Güneş yazarını tiye aldı: Çaresiz kaldı, cevap veremedi...

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "İnsanımızın nesillerdir kendine yurt bildiği ülkelerin en demokratik hakları engelleyen yaklaşımları tarihlerine utanç olarak geçmektedir" ifadesini eleştiren Güneş yazarı Uygur Kayahan'ı ti'ye aldı.

Kayahan, Davutoğlu'nun söz konusu sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Ahmet Bey bizim yurdumuz Türkiye'dir, bizi kendinle karıştırma" demişti.

"Meselenin üzerine sevgili dostum Yusuf Armağan, bu aşırı reisçi abimize, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir konuşmasının haber metnini gönderdi" diyen Kılıçarslan, "Cumhurbaşkanımız, eli artırarak 'yurt' yerine 'vatan' kelimesini kullanmayı tercih ediyordu. Tabii, 'Yusuf Armağan'ın bu hatırlatmasına bu aşırı reisçi yazarımız herhangi bir cevap verdi mi' sorusu aklınıza takılmış olabilir. Elbette vermedi. Tam o esnada çokoprens almaya gitti. Zira kıvraklık bunu gerektirir" ifadesini kullandı.

İsmail Kılıçarslan'ın "Yurttan vatana" başlığıyla yayımlanan (21 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önce o eğlenceli hikayeyi anlatayım. Kendisini 'reisten çok reisçi' olarak tanımlamada birinci olan bir yazarın acıklı hikayesini yani.

Tarihler 12 Mart 2017 gününü gösterdiğinde, bu abimiz eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir tweetini alıntılayıp üzerine şöyle yazdı: 'Ahmet Bey bizim yurdumuz Türkiye'dir, bizi kendinle karıştırma.' Söz konusu cümleye konu olan Ahmet Davutoğlu tweeti ise şöyleydi: 'İnsanımızın nesillerdir kendisine yurt bildiği ülkelerin en demokratik hakları engelleyen yaklaşımları, tarihlerine utanç olarak geçecektir.'



Meselenin üzerine sevgili dostum Yusuf Armağan, bu aşırı reisçi abimize, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir konuşmasının haber metnini gönderdi. Cuımhurbaşkanımız, gurbetçilerimize şöyle sesleniyordu: 'Yaşadığınız ve yaşamaya devam edeceğiniz her yer sizler için vatandır. Azim, gayret ve sabırla çalışarak gurbeti vatan haline dönüştürdünüz.'



Dikkat isterim. Cumhurbaşkanımız, eli artırarak 'yurt' yerine 'vatan' kelimesini kullanmayı tercih ediyordu. Tabii, 'Yusuf Armağan'ın bu hatırlatmasına bu aşırı reisçi yazarımız herhangi bir cevap verdi mi' sorusu aklınıza takılmış olabilir. Elbette vermedi. Tam o esnada çokoprens almaya gitti. Zira kıvraklık bunu gerektirir.



Şimdi bu eğlenceli çaresizliği bir kenara bırakalım ve şu yurt-vatan işine başka şekilde devam edelim biz.