Yeni Şafak yazarı: Gavurların bir istihbarat servisine çalışıyor olsam, TÜGVA'yı yıpratılması için çalışma yürütülmesi kurum olarak listemin başına yazarım

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, kadrolaşma listeleri ve kamu binalarının usulsüz tahsisleriyle gündeme gelen TÜGVA'yı değerlendirdiği yazısında, "Misal gâvurların bir istihbarat servisine çalışıyor olsam TÜGVA’yı Türkiye’de “kendisiyle özel olarak ilgilenilmesi ve yıpratılması için profesyonel çalışma yürütülmesi gereken bir kurum” olarak listemin baş taraflarına yazarım.

Bunun iki sebebi olur. Birincisi, TÜGVA’nın bizatihi “Türkiye fikrini ve hayalini organik olarak bünyesine yerleştiren gençler” yetiştirmedeki gayreti, ikincisi de TÜGVA’nın gençleri son derece nitelikli birer insana dönüştürmekte uyguladığı eğitim-öğretim programlarının gücü." ifadelerini kullandı.

TÜGVA konusundaki iddiaları da değerlendiren Kılıçarslan, "Yok “şu yöneticisi şu kıza böyle yürümüş”, yok “şurada yurt yeri meselesinde şöyle bir yazışma varmış.” Geçin efendiler bunu. Derdiniz ne ahlâkî nizam ne de yurt meselesi. Derdiniz çektiğiniz leş gibi operasyonlarla doğrudan doğruya Türkiye’yi “sessiz devrimleri” ile değiştiren yapıları birer birer devirmek. Değil TÜGVA gibi gözbebeği bir organizasyonu, yedi üyeli bir cami derneğinin yedinci üyesinin abdest alırken sağ ayağına giydiği takunyanın tabanını sizin operasyonunuza kurban verirsek “yuf olsun” bize." diye yazdı.

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