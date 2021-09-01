Yeni Şafak yazarı Ersanel: Avrupa’nın üç kilit ülkesi, Afganistan’da özel bir politika geliştirmeye çalışıyor

Yeni Şafak yazarı Nedret Ersanel, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından İngiltere, Almanya ve Fransa’nın Kabil’deki gelişmelere ilişkin tutumunu değerlendirdiği bugünkü yazısında “Avrupa’nın üç kilit ülkesi, Afganistan’da özel bir politika geliştirmeye çalışıyorlar. Üstelik bu plan sadece Kabil’i kapsamıyor; Irak merkezli daha geniş bir alanı hedefliyor” dedi.

İngiltere’nin Afganistan’da kalınması gerektiğini düşündüğünü yazan Ersanel, “Berlin, Paris ve Londra’ya artık ABD’den daha çok bakmalıyız.. Afganistan’dan sonra bölgeye; Kafkasya’dan Yemen’e, Akdeniz’den Afganistan’ın Çin sınırına bakışlarını gölge gibi izlemeliyiz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 20 Ağustos’ta “ABD karar alıyor, biz uyguluyoruz. Avrupa’nın Washington’a bağımlılığı azaltılmalı. Afganistan’dan sonra NATO müttefiklerinin kendi temel misyonu dışındaki dış görevlerin anlamı olup olmadığını tartışmalıyız” açıklamasına yer veren Ersanel, Almanya’ın Amerikan istihbaratının kendisini ve diğer müttefik ülkeleri Afganistan konusunda yanlış yönlendirdiğini düşündüğünü yazdı.

Türkiye’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Maas’ın apar topar Türkiye’ye geldiğini ve Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Taliban’la ilişkiler konusunu görüştüğünü yazan Yeni Şafak yazarı, “ABD’yi iterken, Taliban’la ve Türkiye’nin bu bağlamdaki özel yeriyle ilgilenen Berlin’i, İngiltere ve Fransa’nın geliştirmeye başladığı pozisyonlarla birlikte değerlendirmeliyiz” diye yazdı.

Maas’ın Türkiye bulunduğu sırada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Irak’ı ziyaret etiğini ve Musul ile Bağdat’ı ziyaret etmeden “Fransa ve İngiltere, Kabil’de BM kontrolünde güvenlik bölgesi oluşturma amacıyla ortak tasarı sunacaklar. Önerimiz, bir güvenli bölge tanımlamayı amaçlıyor” açıklaması yaptığını ifade eden Ersanel, şöyle devam etti:

“Anlıyoruz ki, Avrupa’nın üç kilit ülkesi, Afganistan’da özel bir politika geliştirmeye çalışıyorlar. Üstelik bu plan sadece Kabil’i kapsamıyor; Irak merkezli daha geniş bir alanı hedefliyor.

‘Daha geniş’i Türkiye penceresinden ele aldığımızda, en sürpriz ülkelerin bile tıpkı Maas gibi Ankara’ya meylettiğidir…

Irak’ta gerçekleştirilen ve ‘sıra dışı’, ‘içeriğinden bir şey çıkmasına gerek olmadan’, Katar, Mısır, BAE, Ürdün, Fransa, Türkiye, S. Arabistan, İran’ı bir araya getirmesi yeterli sayılan ‘Bağdat Konferansı’ dikkat çekicidir.”

Türkiye’nin Kabil’deki askerlerini çekse de Afganistan’daki varlığını birçok yolla korumaya çalıştığını yazan Ersanel, “Bunun için Kabil’de yeni hükûmet ve özel anlaşmalar beklendiği belli. Yanı sıra, ağızları ne söylerse söylesin, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD’nin, tıpkı Rusya ve Çin gibi, Taliban’la ilişkiye hazır oldukları bilinmeli" dedi.

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