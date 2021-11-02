Yeni Şafak yazarı: 'Erken seçim kapıda' diyenler, bugün dar gelirliye yönelik çalışmaları zehirleme derdine düştü

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, muhalefetin ve medyanın ekonomik sıkıntı çeken çevrelere yönelik, vergi muafiyeti, vergi affı, teşvik, asgari ücrette yeni düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalarından tedirgin olduğunu ve kirletme eğiliminde olduğunu savundu.

"2 yıldır 'erken seçim kapıda' diyenler, bugün dar gelirliye yönelik çalışmaları zehirleme derdine düştü'" diyen Öztürk yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye’de tıpkı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ekonomik zorluk çekenler var. Aynı şekilde bu süreçte zenginliğine zenginlik katanlar var.

En üsttekiler ile en alttakiler arasındaki makasın açılmasını eleştirmek kadar doğal bir şey olamaz. Ama iktidarın bugünlerde en alttakilere yönelik ekonomik 'iyileştirme' çabasını, seçim yatırımı olarak düşünür ve pazarlarsanız, en hafifinden ayıp etmiş olursunuz!

Sahi siz, düne kadar 'Babacan’ın faiz ekonomisini eleştirdiğim için beni işten attılar' diyenin 'ipi' ile kuyuya inmeyecek kadar cin fikirliydiniz.

Hangi 'düşmanlık' sizi bu kadar körleştirdi bi deyiverin bilelim hele? Haksız mıyım?"

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Derhal bir kara kış fonu kur, bu fona en büyük katkıyı beşli çeten yapsın