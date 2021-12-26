Yeni Şafak yazarı: Erdoğan hükümetlerinin kültürde, eğitimde, gençlikte, şehircilikte büyük yanlışlıklar yaptığını söylüyorum, inşallah bunlar da halledilir

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Erdoğan hükümetlerinin kültürde, eğitimde, gençlikte, şehircilikte büyük yanlışlıklar yaptığını söylüyorum. İnşallah bunlar da halledilir. Ama Erdoğan’ın dik duruşu, küresel sistemin ağababalarına ve içerideki uydularına meydan okuyuşu mutlaka yazılmalı." görüşünü savundu.

Kaplan yazısında, "Biz yazmasak, tarih yazacak bunu. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim: Türkiye, örtük / ekonomik darbe girişimini püskürttü! Sonrasına iyi hazırlanmalı, geleceğimizi inşa edecek köklü eğitim, kültür, gençlik ve şehircilik atılımlarını ihmal etmemeliyiz.Maddî gücümüz ne kadar büyük olursa olsun, manevî gücümüz (kültür, eğitim, estetik, ahlâk kuvvetimiz) zayıf olursa, yok oluşu önleyemeyiz -Allah muhafaza!" düşüncesini dile getirdi.