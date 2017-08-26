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Yeni Şafak yazarı: Engelli aileler daha lüks arabalar alıyor, devlet onlardan vergi almıyor; bu adalet değil!

"Engelliler ile ilgili ifadelerim karşısında yemediğim küfür ve hakaret kalmadı"

26 Ağustos 2017 17:27

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, engellilerin otomobil alırken yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hakkının 'adaletli' olmadığı görüşünü belirterek "Engelli aileler daha lüks arabalar alıyor ve devlet hepimizden aldığı vergiyi onlardan almıyor. Bu adalet değil " dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yıldırım,  "Mesela şehit yakını muhtaç ise yapılsın eyvallah. Ama arabadan bu kadar vergi almamak anlamsız. Bunlar ciddi eşitliksizci uygulamalar" ifadesini kullandı.

Yıldırım, yazdıkları sonrası kendisine hakaretler edildiğini de belirterek "Türkiyede cehaletin ve cahillerin muhteşem cesareti var! Engelliler ile ilgili ifadelerim karşısında yemediğim küfür ve hakaret kalmadı." tepkisini dile getirdi.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

 

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Yeni Şafak yazarıErgün YıldırımengellilerÖTVÖzel Tüketim Vergisi

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