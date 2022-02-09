Yeni Şafak yazarı: Elektrik faturaları ne olacak?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında, yüksek elektrik faturalarının son haftalarda vatandaşın ve esnafın en önemli ‘şikâyet konusu’ haline geldiğini yazdı.

Acet “Elektrik faturaları ne olacak?” başlıkla yazısında enerji maliyetlerinin artığını belirterek “Kış şartlarının çetinleştiği, enerji maliyetlerinin alıp başını gittiği bir dönemden geçiyoruz.

Enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak böyle bir sürecin negatif etkileriyle yüzleşmememiz mümkün değil.” diye yazdı.

Acet, “Elektrik faturaları neden fırladığını” şöyle açıkladı: “2021 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle, barajlardan beslenen hidroelektrik santrallerinden yeterli verim elde edilemedi. Öyle olunca, sadece ısınmak için değil, elektrik üretmek için de hem doğalgaza hem de kömüre yüklenmek zorunda kalındı. Doğalgaz ve kömürün fiyatları dolar üzerinden fırlayıp gittiği gibi, buna bir de kur ataklarının negatif etkisi eklendi. Elektrik faturalarında, özellikle ticari işletmelerin faturalarındaki yüksek meblağların temel gerekçesi bu.”

“Halkın faturalara dönük ‘şikâyetlerinin’ haksız olduğunu da kimse düşünemez” diyen Acet, elektrik üretiminde mart ayıyla birlikte rahatlama başlayabileceğini yazdı.

Acet, şöyle devam etti:

"Kış evet soğuk geçti, kar yağışları ısınma maliyetlerini artırdı ancak barajlardaki su seviyesinin bu sayede artması elektrik üretim maliyetinin yeniden düşmesi anlamına gelecektir. Mart ayıyla birlikte, hem ısınma ihtiyacı düşeceği için, hem de hidroelektrik santralleri yeniden daha fazla devreye gireceği için doğalgaz ihtiyacının azalması öngörülüyor. Elektrik üretiminde maliyet düşünce, bunun faturalar üzerindeki baskıyı azaltması daha mümkün hale gelecektir. Tabii, Ukrayna krizinin bir savaşa dönüşmesi gibi enerji maliyetlerini iyice tetikleyecek yeni gelişmeler olmazsa."

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