Yeni Şafak yazarı: Ekrem İmamoğlu, eleştirileri dikkate almalı, Tayyip Erdoğan’ın hikâyesi böyle başlamamış mıydı?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı eleştirileri yazdı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun eleştirileri dikkate alması gerektiğini yazan Acet, "Cumhurbaşkanı adaylığına oynadığı bilindiği için böyle olması kaçınılmaz, Tayyip Erdoğan’ın hikâyesi böyle başlamamış mıydı?” dedi.

Kabaktepe’nin geçmişinden bahseden Acet, Kabaktepe’nin İBB’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini, Ekrem İmamoğlu yönetiminin geride kalan 2 yıllık dönemini güçlü argümanlarla eleştirdiğini öne sürdü.

“İmamoğlu yönetimiyle ilgili ‘beceri baskısı’ diye bir tabirden söz ediyor. ‘Başaramama endişesi’ anlamına geliyor galiba” diyen Acet, İmamoğlu’nun göreve gelmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini “Yeni işbaşına geldiler, biraz kredi vermek lazım” kriterinin geçerliliğini yitirdiğini yazdı.

İmamoğlu’nun eleştirileri ciddiye alması gerektiğini ifade eden Acet, “Hele hele, gözünü daha yukarılara diktiği, Cumhurbaşkanı adaylığına oynadığı bilindiği için böyle olması kaçınılmaz. İstanbul’da İstanbullunun gözüne girmeyi başaracaksın ki, bu başarı bütün Türkiye’nin dikkatini çeksin.

Tayyip Erdoğan’ın hikâyesi böyle başlamamış mıydı?” dedi.

Kabaktepe’nin İBB’ye yönelik, eleştirilerine yer veren Acet, “Kabaktepe’nin İstanbul İl Başkanlığı’na geldikten sonra izlediği etkili siyaset belli ki, İmamoğlu’nu da tedirgin etmiş durumda. Bunu nereden çıkartıyoruz?

Öğrendiğimize göre geçenlerde şöyle bir şey olmuş.

Kabaktepe İstanbul’daki Kastamonulular Derneği’ni ziyaret edince, İmamoğlu da hemen ertesi gün aynı derneğe ‘damlamış.’” dedi.

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