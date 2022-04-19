Yeni Şafak yazarı: Ekonomideki daralmaya "ayda yarım kilo et yesinler" gibi çiğliklerle yaklaşmak; Erdoğan'ı Erdoğan yapan ilkelere ihanettir

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın eleştirisi sonrası "Normal şartlarda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz" sözüyle yeniden gündeme gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ı eleştirdi.

Kılıçarslan, "Ekonomideki daralmayı bu vizyonu ve bu ilkeyi hesaba katarak anlatmak yerine “ayda yarım kilo et yesinler, soğana-patatese İstanbul’u sattınız” falan gibi çiğliklerle yaklaşmak cidden Recep Tayyip Erdoğan’ı Recep Tayyip Erdoğan haline getiren ilkelere ihanet etmek manasına gelir" dedi.

Kılıçarslan, yazısına şöyle devam etti:

"Mesele nettir ve net kalmaya devam edecektir. Padişahın padişahlığı “yiyimlik” ile belli olur. Geçimini teminde zorlanmayan halk, başta vatanı olmak üzere her türlü durumda “devletinin yanında” durur, duracaktır.

Orta sınıfın azı haklı çoğu haksız ekonomik isyanıyla yoksulun, alt sınıfın tamamı haklı serzenişini birbiriyle karıştırmak ve alt sınıfın gönlünü kıracak laflar etmek, hesabı da sonucu da zor olan bir şeydir.

“Yoksulun dini yoktur” denmiştir ve şüphesiz doğru denmiştir. “Yoksula dini sorulmaz” denmiştir ve şüphesiz doğru denmiştir.

Oturduğu sandalyeden, yemek yediği Meclis lokantasından, ağırlandığı mükellef sofradan, oturduğu sıcak evden “yarım kilo et yiyin, domates almayın, mesele beka meselesi” gibi lafları kolayca sarf eden adamlarla olmaz. Bize kelimenin gerçek manasıyla “halden anlayan” temsilciler lazım."

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