Yeni Şafak yazarı: Eğitim meselesi ülkenin en önemli güvenlik meselesi haline geldi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında Türkiye’de kendi kendini sömürgeleştiren bir eğitim sisteminin bulunduğunu ve silbaştan yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek “Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim sistemimiz, çocuklarımızı önce ailesine, değerlerine, kültürüne, inançlarına yabancılaştırıyor; sonra düşman yapıyor. Eğitim meselesi ülkenin en önemli güvenlik meselesi haline geldi” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş aralığındaki çocuklara din eğitimi verilmesini eleştirmesini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e cevaben kaleme aldığı bugünkü yazında Türkiye’deki eğitim sistemini eleştirerek “Ülkede bir asırdır tek tip, ruhsuz, zihinleri körleştirici, yabancılaştırıcı, yozlaştırıcı kendi kendini sömürgeleştirici bir eğitim sistemi var. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim sistemimiz, çocuklarımızı önce ailesine, değerlerine, kültürüne, inançlarına yabancılaştırıyor; sonra düşman yapıyor; sonra da celladına âşık edip kaldırıp atıyor toplumun ortasına. En sonunda da kültürüne, inançlarına ve ülkesine yabancılaşan beyinler, yurtdışına kaçıyor, yurtdışına kapağı atıyor!” görüşünü dile getirdi.

Çocukların ilkokul 4. sınıfa kadar, Allah, Kitap, Peygamber kelimelerini duymadığını öne süren Kaplan bunu “cinayet” olarak değerlendirdi.

Laik eğitim sistemini eleştiren Kaplan özetle şöyle devam etti: “Eğitim sistemimiz, bizim medeniyet dinamiklerimiz ve kültürel değerlerimiz ekseninde silbaştan yeniden yapılandırılmalıdır. Eğitim meselesi, millî güvenlik meselesi hâline geldi.

Bu eğitim siteminden yetişen kuşaklar ülkeyi terk etmekten başka hayal göremiyorlar! Mevcut laik eğitim sistemi, ülkeyi terk etme hayalinin, ülkeyi terk ettiklerinde nasıl büyük hayaletlere dönüşeceğini göremeyecek kadar cellatlarına âşık tasmalı çekirgelere dönüştürmüş durumda ülkenin en genç ve parlak kuşaklarını!”

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