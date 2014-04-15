Yeni Şafak yazarı: Egemen Bağış'ı AKP'de görmek istemiyorum

Yeni Şafak gazetesi yazarı Cemile Bayraktar, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın internet düşen ses kaydında iddia edilen Kur'an ayetleriyle dalga geçen "bakara-makara" sözlerine ilişkin, 'AK Parti 'yi destekliyorum ama her politikasını her duruşunu destekliyorum anlamına gelmez. Burada Egemen Bağış'ı istemiyorum' dedi.

CNN Türk'te Enver Aysever'in sunduğu 'Aykırı Sorular'a konuk olan Bayraktar, 'Söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama eğer söylediyse özür dilemeli veya söylemediğini bir şekilde ispat etmeli' diye konuştu.

Söz konusu tapelerle ilgili olarak Bağış, 'montaj' açıklaması yapmış, Başbakan Erdoğan da bu açıklamayı doğru kabul ettiklerini söylemişlerdi.