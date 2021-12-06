Yeni Şafak yazarı: Dünyanın kutupları değişti, güç artık Türkiye’ye akıyor

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, Batının Türkiye’ye karşı yıkım operasyonu yürüttüğü iddiasında bulundu, “Dünyanın kutupları değişti. Güç artık Türkiye’ye akıyor” dedi.

Batının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değil Türkiye ve milletle çatıştığını ve Türkiye’ye karşı yıkım operasyonu yürüttüğünü öne süren Karagül, CHP’nin de buna destek verdiğini iddia etti.

Dünyanın değiştiğini ve güç merkezlerinin dağıldığını ve gücün bir bölümünün Türkiye’ye aktığını yazan Karagül, yazısına özetle şöyle devam etti:

"Gün gelecek, onların Türkiye içinde kurguladıkları yıkımların aynısını Türkiye o ülkelerde uygulayacaktır. Bu geçmişte oldu, yine olacaktır. Güç kayması aynı hızda devam ederse, o tarih sanıldığından çok daha yakındır.

Son büyük eşik de geçilecek. Küçük hesaplar dürülecek. Küçük adamlar unutulacak. Güç akışı Türkiye’yi olağanüstü alanlara çekecek.

Milletin yüzyıllardır devam eden yürüyüşü daha da hızlanacak. Bu tarih bir daha tersine çevrilemeyecek. İçeridekiler değil, patronları da durduramayacak.

Ayaklarınızın ucuna değil, dünyaya bakın. Büyük güç kaymalarına bakın. Hangi milletlerin sahneye çıktığına bakın. Dünyanın kutupları değişiyor!"

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