Yeni Şafak yazarı: Dünyanın huzuru için sefaletten bir maaş uzakta yaşayan milyonların endişeleri ciddiye alınmalı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yaşar Süngü, "Dünyanın huzuru için sefaletten bir maaş uzakta yaşayan milyonların endişeleri ciddiye alınmalı" düşüncesini dile getirdi.

Süngü yazısında, "2008 finans krizinin ardından hükümetler zenginleri desteklerken, acımasız kemer sıkma politikalarını uyguladılar. Tüm bu seçimler eşitsizliği arttırdı ve çok büyük acılara sebep oldu. Bu sefer, farklı olmak zorunda. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan anketler, salgının ardından daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için atılacak adımlara çok kuvvetli bir destek olduğunu gösteriyor. Daha eşit ve sürdürülebilir bir dünya ve daha insani bir ekonomi sistemi oluşturma aciliyeti etrafında birleşemezsek gelecek kuşakların işi zor. Küresel ekonomik kriz her ülkede farklı hızlarla derinleşirken, dünyanın huzuru için sefaletten bir maaş uzakta yaşayan milyonların endişeleri ciddiye alınmalı. 2022 yılında devletler daha çok sosyal devlet olmaya gayret etmeli. Büyük küçük bütün şirketler de sosyal sorumluluk projelerini güncellemeli, ekonomik eşitsizliği gidermeye odaklanmalıdır. Kalkınma en dipten başlamalı." ifadesini kullandı.