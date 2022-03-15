Yeni Şafak yazarı: Cinsel istismar ve şiddeti 'eğitim' meselesine bağlamak isteyenlerin aksine ben, alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilgisi olduğuna inanıyorum

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Türkiye’de cinsel istismar ve kadın-erkek şiddetini ısrarla 'eğitim' meselesine bağlamak isteyen bir takım örgütlerin aksine ben cinsel istismarların ve şiddet olaylarının alkol ve uyuşturucu kullanımı ile yakın ilgisi olduğuna inanıyorum. Dahası, araştırmaların hepsi benim bu inancımı destekliyor. Kadına şiddet bahsinde alkol, şiddet riskini 8 kat artırıyor. Dahası, alkollüyken şiddetin dozu da artıyor. Bu da bilinen bir gerçek..." düşüncesini savundu.

Kılıçarslan, Esra Ersoy'un Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 1 ay hapse mahkum edildiğini hatırlatarak, "O kızın, tüm müptezelliğine rağmen, 'kafası güzel' olmasa o istismara yeltenmeyeceğini tahmin ediyorum. Gel gelelim, 'uyuşturucu etkisi altında' yahut 'alkollü olmak' bence hiçbir suçun hafifletici nedeni olamaz, olmamalı. Dahası, uyuşturucu ve alkol etkisi altında işlenen suçların cezasının daha da ağır olması gerektiğine inanıyorum" düşüncesini dile getirdi.

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Kılıçarslan, "Türkiye’de yaşadığımız politik kristalizasyon, insanları 'yaşam tarzını savunma' noktasına taşıdı malumunuz. O yaşam tarzı savunusu bazen alkole methiyeler dizmeye, bazen açıkça uyuşturucudan bahseden rap şarkılarını savunmaya, bazen de Gülşen’in pornografik denebilecek çıplaklığından 'kadınlar özgürdür diskuru' çıkarmaya kadar ilerletti durumu. Açık konuşmak gerekirse bunu çok acıklı buluyorum. Daha da açık konuşma gerekirse 'ne istersem, nasıl istersem' hazcılığını çok ama çok çaresiz bir durum olarak değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.