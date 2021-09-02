Yeni Şafak yazarı: Çiftlik Bank’ın dolandırıcısını bile Fâtih’e benzetmişlerdi, bence kızmayalım

Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, İstanbul Yenikapı'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması sırasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım'. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır". İki kararlı lider ve İstanbul alındı" sözlerini değerlendirdi.

İmamoğlu’nun seçim başarısının Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmesine benzetmenin “çok ucuz, yakışıksız bir benzetme” olduğunu söyleyen Öğün, ”Çiftlik Bank’ın dolandırıcısını bile Fâtih’e benzetmişlerdi. Çok mu? Kızanlar oldu. Ama bence kızmayalım. Umumî bir hâl bu... İstanbul’un o kadar çok fâtihi var ki… Hiçbir şehir bu kadar Fatih kaldırmaz…” dedi.

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