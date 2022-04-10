Yeni Şafak yazarı Çelik’ten köşe komşusu Kılıçarslan’a: Bir fotoğrafa 12 ay hapis cezası aldım ben İsmail abi

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, köşe komşusu İsmail Kılıçarslan’ın şair Mustafa İslamoğlu şikâyetinin ardından nezarethaneye götürülmesine ilişkin olarak, "Bir fotoğrafa 12 ay hapis cezası aldım ben İsmail abi" başlıklı yazı kaleme aldı.

Çelik yazısında, "Bazı gazetecilerin bir ayağı adliyededir. Onlardan biriyim. Bunu övünmek için söylemiyorum. İşimin bir parçası ve gereği bu. FETÖ’nün yargıyı elinde bulundurduğu 17-25 Aralık süreçlerinde başlayan dava bombardımanlarından öyle saçma kararlar çıktı ki, bugün hâlâ ‘nasıl olur’ diyorum. Mesela abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği bir fotoğrafı internet sitemizde yayınladığımız için önce telif davası açıldı. Ardından 12 ay hapis cezası aldım. Bize dava açan Gezgin Dergisi’nin sahibi Halit Ömer Çamcı para istemişti, vermedik. Fotoğrafı, abonesi olduğumuz ajanstan aldığımızı ispatlamamıza rağmen telif davası açtı. Üstelik o fotoğrafı İHA’ya bizzat Halit Ömer Çamcı vermişti. Yine de ceza davası ‘açtılar’ ve hâkim 12 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla saldı beni. Bu ceza beş yıl boyunca peşimden koştu. Şaka gibi ama o günlerde çok normaldi aslında. Bir de Bank Asya davası var. 2014 yılının başlarıydı. Önce dönemin yetkili kurumları soruşturma açtı. Sonra Bank Asya’yı batırmaya yönelik örgüt icat edip, beni de üyesi yaptılar. İfadeye gittiğim gün adliyede gözaltı yapacaklardı. Avukatım çekip ellerinden aldı." ifadesini kullandı.