Yeni Şafak yazarı: Cehalet, sığlık yavaş yavaş bizi de etkiliyor

Yenişafak yazarı Kemal Öztürk, dünyada yaşanan toplumsal gelişmelerden Türkiye'nin de etkilendiğini kaydetti. "İnsani değerlerin erozyona uğradığı ve hızla bir zemin sıvılaşmasının yaşandığı" söyleyen Öztürk, "Değersizlik, cehalet, sığlık, ahlaki erozyon yavaş yavaş bizi de etkiliyor" dedi.

"Sanırım en büyük zemin sıvılaşması Batı toplumlarında yaşanıyor. Zira kapitalizm, globalizm ve emperyalizm uğruna tüm kutsal değerlerini kurban etti Batı" diyen Öztürk, Fransa örneğinin de bunu kanıtlar niteklikte olduğunu bildirdi. Öztürk kanıtları "Vahşi kapitalizm, Batı toplumunun tutunduğu tüm değerleri eritti, yok etti. Şimdi en küçük depremde, toplumda büyük sarsıntı görülüyor. Benzin zammına karşı Fransız toplumunun verdiği tepkiye bakın! Bu denli şiddetli tepkinin sebebi zemin sıvılaşmasıdırz" sözleriyle yazdı.

Toplumsal yozlaşmanın önlenmesi için Türkiye olarak 'zemin güçlendirme çalışması' yapmalıyız ifadesini kullanan Öztürk, "Onlara bakarak dersler çıkarmalıyız. Bizim şansımız hala var. Toplumun üzerine oturduğu zeminin sağlam olduğunu çok şükür 15 Temmuz destanıyla herkese gösterdik" dedi.

Öztürk bugünkü (5 Aralık 2018) "Toplumda zemin sıvılaşması" başlıklı yazısında toplumsal değerlerin kaybolmasını Fransa'da yaşanan olaylar üzerinden değerlendirdi. Öztürk yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Türkiye dünyadaki bu gelişmelerden bigane değildir. İnsani değerlerin erozyona uğradığı ve hızla bir zemin sıvılaşmasının yaşandığı ortamda, biz de bundan etkileniyoruz.

Neyse ki toplumsal yapımız, Batıya oranla daha kuvvetli. Aile yapımız, dini değerlerimiz, ahlaki yanlarımız, geleneklerimiz, vatan sevgimiz ve insani yanımız hala bizi ayakta tutacak güçte.

Lakin sizler de fark ediyorsunuz, bunlarda ciddi bir erozyon gözlemleniyor. Değersizlik, cehalet, sığlık, ahlaki erozyon yavaş yavaş bizi de etkiliyor.

Toplumun adalet talebi, gelir paylaşımına itirazı, fırsat eşitliği aruzu ve kendini ifade etme zeminlerine olan ihtiyacı her geçen gün artıyor.