Yeni Şafak yazarı: Caddelerde kızlarımızı videoya çekip TikTok'ta paylaşan Pakistanlılar net istihbarat işi

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, sığınmacılar konusunda sosyal medyada algı yürütüldüğünü savunurken, '"Burası Eminönü değil Afganistan önü' diyen çocuk da, caddelerde kızlarımızı videoya çekip TikTok'ta paylaşan Pakistanlılar da, benzeri işlerin tamamı da bence net şekilde istihbarat işi. Deniz Ülke Arıboğan’ın tespitiyle de bu istihbarat işinin arkasında İran var" dedi.

Kılıçarslan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Doğrusu buna zerrece şaşırmam. Suriye’de oluk oluk insan kanı içen İran rejiminin yapabileceklerinde herhangi sınır olduğuna dair bir kanaatim yok zira. En basiti şurasından düşünelim meseleyi. Mülteci olmak için binlerce kilometre yol gelmişsin, ülkeni ardında bırakmışsın, burada “burası Afganistan önü” dediğinde ya da kızlarımızı videoya aldığında paketlenip ülkene gönderileceğini de biliyorsun ama yine de bunları yapıyorsun, öyle mi? İnsanın “zeka” denen nimetten zerrece nasibinin olmaması gerekir bu düzeyde bir ahmaklık etmesi için. Bunu, bir vesile uzun uzun yazarım inşallah ama şunu da söylemiş olayım. Suç işleme oranı %1 düzeyinde olan mültecilerin yaptığı en küçük olumsuzluğu “suçun şahsiliği ilkesi”ni bir kenara bırakıp tüm mültecilere düşmanlık etmek için kullanan siyasilerin Türkiye’ye değil, bilerek ya da bilmeden başka ülkelerin istihbarat teşkilatlarına çalıştıklarını düşünüyorum. Türk milliyetçisi Ümit Özdağ’ın politikaları en çok İran’ın işine yarıyor mesela."