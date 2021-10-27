Yeni Şafak yazarı: Büyükelçiler krizi fırsat; AK Parti’nin en önemli davası ‘adalet’ ise bazı davalar gözden geçirilmeli

Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, bugünkü yazısında ABD, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi.

“Arada olan zaten davası kanaatimce kendisine de haksızlığa yol açan bir siyasallık konusu olmuş olan Osman Kavala’ya oldu” diyen Aktay, büyükelçilerin iş insanını “enstrüman” olarak kullandığını belirterek “Bu olayın bir hayırlı getirisi de umarız bazı davaları siyasallaştırma konusunda sergilediğimiz hiç de iyi sayılmayacak performansımızı, hiçbir kompleks altında kalmadan gözden geçirmek olur. AK Parti’nin kalkınma yanında hatta ondan da önce en önemli davası ‘adalet’ ise, hoşumuza gitmese de bize karşı olsa da ucu yakınlarımıza da dokunsa adaletten sapmamak en önemli hassasiyeti olmalı.

Herkesin kendi denemesini yapıp gardını bilmiş olduğu bu ortam bu hassasiyeti daha da canlandırmak için de bir fırsat” Diye yazdı.

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