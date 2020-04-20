Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu: Fahrettin Altun'un hedef alınmasının, yeni bir kaosun halkaları olup olmadığı sorgulanmalıdır

Yeni Şafak yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde evinin yanında bulunan Kuzguncuk’ta vakıflara ait araziye yaptırdığı izinsiz yapıyla ilgili haberleri 'meydan okuma' olarak değerlendirdiği yazısında, "Cumhuriyet Gazetesi'nin uyduruk gerekçelerle devletin en önemli kurumunun başındaki İletişim Başkanı'nı hedef alması ile Halk ve FOX TV'deki meydan okumaların dış bir merkezden idare edilen, Türkiye'ye karşı planlanan bir KAOS'un halkaları olup olmadığı muhakkak sorgulanmalıdır" diye yazdı.

Bülent Orakoğlu, izinsiz yapıya ilişkin haberlerin Fahrettin Altun ve ailesinin terör örgütlerine karşı hedef göstermek olduğunu iddia etti.

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