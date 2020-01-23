Yeni Şafak yazarı Böhürler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 555 bin liralık ihale almış

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve AKP’nin kurucularından olan Ayşe Böhürler’in AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden toplam 555 bin liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, belediye 18 Temmuz’da ‘Gaziantep Mutfağı Televizyon Programı Prodüksiyon Yapım Hizmeti Alımı ve Organizasyonu İşi’ başlığıyla ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan ve Antepli olmayan Ayşe Böhürler’in ‘Ajans Y Medya Tanıtım Organizasyon’ isimli şirketi 387 bin 400 TL teklif vererek ihaleyi kazandı. Şirket ile belediye arasında da 20 Eylül’de de sözleşme imzalandı. İhale dosyasında ihalenin konu ve kapsamına ilişkin “Gaziantep mutfağı ve yemek kültürünün zenginliğini uluslararası bir kanalda 26 bölüm televizyon programı formatında yayımlanması, çekim, prodüksiyon ve yapım hizmeti alımını kapsamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Böhürler’in şirketi 2018 yılında da AKP’li Belediye’den 168 bin 350 TL’lik ihale aldı. Yine Gaziantep mutfağı konulu televizyon programı hazırlanması için yapılan ihaleyi tek başına katılan Böhürler’in şirketi kazandı.

Böhürler, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevi de yürütmüştü.