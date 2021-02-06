Yeni Şafak yazarı Böhürler’den iktidara ‘dil’ eleştirisi: Gençleri dışlayıcı değil, duygusal olarak anlayan bir dil kullanılmalı

Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, eski AKP milletvekili adaya dayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan protestoları değerlendirdiği yazısında, “Bu olayda dikkatimi çeken; olayın içinde öne sürülen, yabancı medyanın odağında olan gençlerin kimlik karmaşası” dedi. “Gördüğüm yeni bir tecrübeyle karşı karşıya olduğumuz” diyen Böhürler, “Boğaziçi’nde dindar öğrencilerin sayısı 2001’ den sonra arttı. Öncesinde sayıları çok azdı. Bu artışta Ak Parti iktidarının politikalarının ve üniversitenin kontenjanlarının her yıl artırılmasının payı büyük” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi protestolarına ilişkin, “Siyasi zeminde gençlerin ulusal ve uluslararası her taraf için kullanılmasına uygun bir durumun ortaya çıktığını görüyorum. Bu olanlar, gençlerin gerçek niyetlerini ve duruşlarını gölgeliyor” diyen Böhürler, iktidarın kullandığı dile dikkati çekerek, “Önleyici tedbirlerin ve süreç yönetiminin dil olarak iktidara zarar verdiğini düşünüyorum. Devlet büyüklerinin bu zeminde gençleri dışlayıcı değil, duygusal olarak anlayan bir dil kullanmasını daha faydalı bulduğumu söylemek istiyorum” eleştirisi getirdi.

Öte yandan Böhürler protestolara katılan öğrencileri de, “Gençlerle konuşuyorum. Olayların makul ve mantıklı bir zeminde tartışılma imkanını bulmak kolay değil. ‘İstemezük’ diyorlar, belli ki muhalif olmayı seviyorlar. Mantık umurlarında değil. Boğaziçi’ni kazanacak zekâda olmalarının her şeyi kavramaya yeteceğine inanıyorlar” diyerek eleştirdi.

Böhürler devamında, “Onların yaşının üç katı tecrübeye sahip büyükler olarak aklıselimi devreye sokarak bu protestolara ilişkin iletişim dilimizi yeniden gözden geçirmek gerektiğine inanıyorum. Elbette kafaları karışık. Gençleri anlamak gerektiğini savunan birisi olarak o kapı her daim bir imkân olarak açık bırakılmalı. Onlar da hata yapıyor, biz de” görüşünü ifade etti.

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