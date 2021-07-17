Yeni Şafak yazarı: Boğaziçi Üniversitesi'nde, yönetilemeyen ve ‘itibar’da hasara neden olan bir kriz söz konusuydu

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 16 Haziran’da görevinden alınmasını değerlendirdi.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atandığı 2 Ocak’tan bu yana neredeyse yedi ay geçtiğini yazan Saydam, “Bunca süreye rağmen Türkiye’nin en muteber devlet üniversitelerinden birinde ortaya çıkan huzursuzluğun önü alınamadı.

Yönetilemeyen ve ‘itibar’da hasara neden olan bir kriz söz konusuydu. Bilindiği gibi, krizler yönetilemedikçe bu hasar derinleşmeye devam eder” dedi.

Saydam yazısına özetle şöyle devam etti:

195 günlük gidişat gösterdi ki; Boğaziçi öğrencilerinin ve hocalarının memnuniyetsizliği ve protestoları yalnızca kurum içinde kalmıyor…

Bunun da ötesinde, halkın genelinde yapılan yoklamalarda da üniversitedeki huzurun, iç barışın ve tıkır tıkır işleyen ekosistemin yeniden rayına oturtulamamasının negatif algıya yol açtığı tespit ediliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın nabzını çok iyi tutan liderlerden biri… Prof. Dr. Bulu’nun kâğıt üstündeki akademik kariyeri, liderlik vasıflarının ve de buna bağlı olarak kriz yönetimi ile kriz iletişimi yönetimi becerilerinin de gelişmiş olduğu anlamına gelmiyor. Buralardaki eksiklik de itibar kaybına yol açıyor ve halk genelindeki memnuniyetsizliğini tetikliyorsa Sayın Cumhurbaşkanı’nın buna kayıtsız kalmayacağını tahmin etmek çok da zor değildi…

Son örneğini görevden alma kararına inanmayarak sosyal medyada paylaşım yapması, sonrasında da bunu silmesinde gördüğümüz gibi Bulu, kriz iletişimi yönetimi konusunda profesyonel bir tavır ortaya koyamamıştır.”