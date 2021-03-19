Yeni Şafak yazarı Beşer: Bazı ‘dindarlara’ ne oluyor da Boynukalın'ın çıkışından rahatsız oluyorlar?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Beşer, Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in arasındaki kadın cinayeti polemiğine değinerek, " Bazı ‘dindarlara’ ne oluyor da Boynukalın'ın çıkışından rahatsız oluyorlar?" görüşünü savundu.

Beşer yazısında, "Boynukalın’ın tartışmaları alevlendiren ilk tiviti şuydu: 'Cinayet cinayettir; cinsiyeti olmaz, erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz, 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik bir medya propagandasıdır' Ben de buna cevap olarak demiştim ki, bu tespite hangi müslüman karşı çıkabilir? Ama çıktı, bu ifadeler bazı dindarları bile rahatsız etti. Lütfen kadın konusuna dini referans göstermeyin garabeti dahi duyuldu. Oysa böyle demenin anlamı şu ikisinden başka ne olabilir? ‘Kadına din karışamaz, o dinler üstü bir varlıktır’. Ya da ‘kadının dinle alakası yoktur, ona dini bulaştıramazsınız’. Böyle denilebilir mi? Konu cinayettir ve cinayet konusunda elbette kadın erkek ayırımı yapılamaz. Allah’ın dinine karşı olan çevrelerin Boynukalın’dan rahatsız olmaları anlaşılır bir semptomdur. Bu çevreler hurafecilere tepki göstermezler, hatta böylelerini zevkle kanal kanal konuştururlar. Peki, bazı ‘dindarlara’ ne oluyor da bu çıkıştan rahatsız oluyorlar? Demek ki, dindarlarımızın bile zihni din ve dünya diye parçalanmış durumdadır. Demek ki, laiklik propagandaları başarılı olmuştur." ifadesini kullandı.