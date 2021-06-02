AKP'li Aktay: Berberoğlu ve Dündar, mevzuyu MİT TIR'larında ne olduğuna dair haberlerinin doğru olup olmamasından ibaret sanıyor, oysa sorun böyle bir şeye burnunu sokmaları

Yeni Şafak yazarı, eski AKP milletvekili Yasin Aktay, Suriye'ye giden MİT TIR'larına ilişkin olarak organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından "MİT TIR’ları haberlerini yapan Enis Berberoğlu ve Can Dündar’ın Peker’in iddialarının kendilerini aklıyor olduğu zehabını yakalamaları anlaşılmaz bir durum değil. Ama sanırım bir sorun var. Bunlar yaptıkları işin mahiyetini, suçlandıkları konuyu tam anlamamışlar. Mevzuyu hala Suriye’ye giden ve MİT kontrolündeki TIR’larda ne olduğuna dair haberlerinin doğru olup olmaması meselesinden ibaret zannediyorlar. Oysa sorun en basitinden böyle bir şeye burunlarını sokmaları ve sokma tarzları. Bunu yaptıkları için Türkiye’ye yapmış oldukları ihanet" düşüncesini dile getirdi.

"Ben burada o TIR’ların gerçekten nereye gittiği ve ne taşıdığına dair bilgiyi bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu konuda kendi devletimin açıklamasından öte ne bir bilgim var ne de bu konu beni ilgilendirir. Ama şu kesin: Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir operasyonuna taş koyacak bir operasyon sadece Türkiye’ye düşman bir mihrak adına yapılır" diyen Aktay, şöyle devam etti:

"Zaten MİT’in içinde olduğu bir faaliyette ne bulunmasını beklersiniz zaten? MİT’in içinde olduğu bir faaliyette elma, armut mu taşınıyor olacaktı? Ayrıca her ne taşınıyorsa taşınsın, kime taşınırsa taşınsın, kendi dostunu ve düşmanını tayin etmek Türkiye’ye ait bir konudur.

Türkiye bağımsız bir devlet olarak kendi tehdit algısını kendisi yaşar, kendisi hissedip tayin eder ve ona göre dost-düşman oluşturur. Türkiye’nin dostlarına yardım, düşmanlarına ise karşı bir operasyonu bu şekilde deşifre etmek, onu akamete uğratmak bir düşman tarafından yapılıyorsa ihanet sayılmaz, ama bir T.C. vatandaşı tarafından yapılıyorsa vatana ihanettir.

Bunun basın adına yapılıyor olması ihanetin niteliğini değiştirmez. Nitekim orada yapılan haberler sadece haberci refleksi ve merakıyla yapılmamıştı, işin içinde Türkiye’ye karşı bir ihanet içinde olduğu açık olan FETÖ’nün planlı, medya ile eşgüdümlü bir organizasyonu vardı.

O yüzden Can Dündar’a, işin içindeki FETÖ’cülere ve diğerlerine, Peker’in açıklamaları üzerine fazla heveslenmemelerini tavsiye ederiz. Orada kimse yapılan haberin içeriğinin doğru olup olmadığını tartışmıyor bile. Oraya sıra hiç gelmez bile. Gelmesi de gerekmez. Türkiye kendi sınırlarında oluşan bir tehdit algısına karşı, kendi güvenliğini, vatandaşının huzurunu korumak için istediği operasyonu yapar, bu kadar."

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