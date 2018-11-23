Yeni Şafak yazarı: Benim adamım devri kapanmalıdır

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Türkiye'de yaşanan sorunların hepsinin altında yatan nedenin "Benim adamım" meselesi olduğunu söyledi. Öztürk, "İltimas ve torpille işleyen ‘benim adamım’ devri kapanmalıdır" dedi.

Bugünkü "Genç siyasetçi adaylarına tavsiyeler" başlıklı yazısında yerel yönetimlerin belirlenmesinde "Benim adaımım" meselesinin başlı başına bir sorun olduğunu söyleyen Öztürk yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Değişmesi gereken şey şudur: Siyasete giden yolda fırsat eşitliği, herkes için adil yarış ortamı olmalı. İltimas ve torpille işleyen ‘benim adamım’ devri kapanmalıdır.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde ‘benim adamım’ meselesi başlı başına bir sorundur. ‘Neden senin adamın olsun?’ ‘Çünkü o zaman ben ne istersem yapar.’ Basitçe mantık budur.

Ülkedeki belediyelerden bürokrasiye, medyadan parlamentoya kadar yaşadığımız ne kadar sorun varsa, hepsinin altında yatan gerekçe işte bu ‘benim adamım’ sorundur."