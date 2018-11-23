T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak yazarı: Benim adamım devri kapanmalıdır

"Siyasete giden yolda fırsat eşitliği, herkes için adil yarış ortamı olmalı"

23 Kasım 2018 13:36

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Türkiye'de yaşanan sorunların hepsinin altında yatan nedenin "Benim adamım" meselesi olduğunu söyledi. Öztürk, "İltimas ve torpille işleyen ‘benim adamım’ devri kapanmalıdır" dedi. 

Bugünkü "Genç siyasetçi adaylarına tavsiyeler" başlıklı yazısında yerel yönetimlerin belirlenmesinde "Benim adaımım" meselesinin başlı başına bir sorun olduğunu söyleyen Öztürk yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: 

 

"Değişmesi gereken şey şudur: Siyasete giden yolda fırsat eşitliği, herkes için adil yarış ortamı olmalı. İltimas ve torpille işleyen ‘benim adamım’ devri kapanmalıdır.

Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde ‘benim adamım’ meselesi başlı başına bir sorundur. ‘Neden senin adamın olsun?’ ‘Çünkü o zaman ben ne istersem yapar.’ Basitçe mantık budur.

Ülkedeki belediyelerden bürokrasiye, medyadan parlamentoya kadar yaşadığımız ne kadar sorun varsa, hepsinin altında yatan gerekçe işte bu ‘benim adamım’ sorundur."

ETİKETLER

adam kayırmahaberaçıklamatorpilbenim adamım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24