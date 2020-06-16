Yeni Şafak yazarı: Başak Demirtaş’a 'özür pozisyonundan' yazılan her mesaj bir çeşit ezikliktir

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a cinsiyet saldırıya yönelik 'özür' mesajlarının 'eziklik' olarak tanımladı.

Kılıçarslan, "Vay arkadaş. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Kim olduğunu bilmediğimiz, temsiliyet kabiliyeti olmayan bir adet sosyal medya hesabı terbiyesizliklerin en büyüğünü yapıp Başak Demirtaş’a ağza alınmayacak, son derece incitici bir kelâm etti diye hepimizin 'özür dilemesini' bekleyen, bunu icbar eden bir atmosfer oluşturuldu." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Açık konuşayım. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün konuyla ilgili olarak yazdıkları dışında 'özür pozisyonundan' yazılan her mesaj bir çeşit ezikliktir. Niçin Abdülhamit Gül dışında? Şundan: Konunun hukukla, kişi hakkıyla ilgisi vardır. Dolayısıyla bakanın 'konunun takipçisi olacağız, bu terbiyesiz hukuk önünde hesap verecek' minvalinde yazması son derece normaldir. Abdülhamit Gül, işini yapmaktadır ve buldukları her fırsatta bakanla 'hesap kesmeye çabalayan' ekibe kötü bir haberim vardır: Aradığınız ekmek orada da değildir." görüşünü savundu.

Kılıçarslan, "Fakat bunun ötesinde, adını sanını bilmediğimiz, nereden gelip nereye gittiğini çıkaramadığımız, temsil kabiliyeti olmayan bir çakal üzerinden 'hadi bakalım bu ahlâksızlık size aittir, özür dileyin' kampanyası başlatanların ekmeğine yağ sürer gibi 'çok özür dileriz' sırasına girmenin mânâsı nedir? Mânâsını söyleyeyim: Ezikliktir." ifadesini kullandı.

Kılıçarslan yazısında şunları kaydetti:

Yapılacak en mantıklı şey, bu terbiyesizliği “lânetlemek” ve bu terbiyesizlik üzerinden “geçmişi hatırlatmaktır.” Yapmadığımız, yapmayacağımız bir şey üzerinden özür dilemek de nesi?

Ah hele bir de memleketin en temiz insanlarıymış, kadın haklarını pek gözetirlermiş gibi bize “ahlâk satmaya” çabalayanlar yok mu?

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Ne olmuştu?

Twitter'da 'Vedat Muti7' isimli kullanıcı, Başak Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşarak "Selo içerde karısı dışarıda yanıyordur şimdi söndürmek lazım" ifadesini kullandı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın duyurusunu yaptığı 'Etik kurallara uyuyorum" anlamına gelen 'Yeşil nokta' sembolünü kullandığı görüldü. Paylaşımın ardından "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi açıldı. 'Vedat Muti7' hesabı askıya alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.