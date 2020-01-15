Yeni Şafak yazarı Barbarosoğlu: Türkiye’nin bütün tarihi mekânları tepe tepe kullanın, hırpalayıp fotoğraflayın diye hizmetinizde!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Fatma Barbarosoğlu, Türkiye’nin tarihi mekânlarında çeşitli konseptlerle açılan kafelere tepki gösterdi. Barbarosoğlu, “Yediğiniz çekirdeği yere atma hürriyetine sahip olduğunuz kafelerden, şantiye görünüşlü olanlara; şantiye görüntüsü yetmediyse hapishane konseptine kadar her çeşit kafe ‘ihtiyaca binaen’ hazır. Köy evi konseptinden 70’lere, 90’lara ‘bir maniniz yoksa annemler size gelecek’ günlerinin oturma odası konseptini sunanlara kadar, ‘hizmette sınır yoktur’ anlayışı ile Türkiye’nin bütün tarihi mekânları tepe tepe kullanın, hırpalayıp fotoğraflayın diye hizmetinizde” düşüncesini dile getirdi.

Barbarosoğlu “Yüzyıllarca suret yasağına riayet eden ecdadın, ne varsa ‘surette var gerisi hikâye’ diyen torunları, şimdi bambaşka bir varoluş mücadelesi veriyor. Türbe kenarında, ecdadın kemiklerini sızlatanlardan, dam üstünde saksağan vur beline kazmayı konseptine kadar ne kafeler var ne kafeler. Yaşama enerjiniz mi tükendi, hayatın anlamını bulmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Çekmeyin. İstikamet yeni bir kafede/kafada yeni bir selfi” ifadesini kullandı.

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