Yeni Şafak yazarı: AKP Milletvekili Yılmaz’ın açıklaması hâlâ yetersiz, polislerin maskesiz olduğunu söylüyor ama kendisi de öyle

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durdurup kimlik soran polislere hakaret etmesiyle ilgili “Zeynep Hanım’ın tavrı, kamu vicdanında o kadar büyük bir yara açmıştır ki; bekletme konusunda kusurlu olsalar dahi polislerin soruşturmaya tabi tutulmaları, sorunu ancak daha da büyütecektir… En doğrusu sürecin önüne geçmektir” dedi.

AKP’li Yılmaz’ın milletvekili olduğunu ve ‘profesyonel seçilmiş davranış sergilemesi’ gerektiğini yazan Saydam “Öfkesine, neşesine, dalgınlığına ya da başka bir ruh hâline teslim olarak ettiği her söz ve davranış hem kendisini hem de partisini bağlar… O polis memuru tamamen haksız olsa dahi, ki öyle değil, o zaman bile herhangi bir hakareti hak etmez… Aksi takdirde insan hem kendisine hem de partisine zarar verebilir…

Olayın kamuoyunda gündem olmasının ardından AKP’li Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya veren Saydam olay sırasında kullandığı üslubun Yılmaz’a kaybettirdiği yazdı. Saydam şöyle devam etti:

“İvedilikle bir açıklama gelmesi, iletişim açısından ‘doğru’ bir hamle olmasına karşılık hâlâ yetersiz. Polislerin maskesiz olduğunu söylüyor ama kendisi de öyle… Üstelik bağırarak kovid açısından riskli davranışı sergileyen de… Geç de olsa ‘özür’ de geldi. Keşke ‘ama’sız olsaydı…”

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