Yeni Şafak yazarı: Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam, böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, bugünkü yazısında akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları eleştirdi. Şeker, “Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak. Bir vali, belediye başkanı, birkaç da holding patronu arabasıyla çıkar ancak” dedi.

Şeker’in “Zam üstüne zam” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Benzin, mazot, gaz fiyatları arttıkça, şehrin trafiği azalıyor.

Araçlar her gün biraz daha noksanlaşıyor.

Bazı günler zam yapılmadığına şahit olsak da çoğu gün fiyatlar yükselişte.

Zamlar da hep gece yarısı devreye girmeyi âdet edinmiş.

Nadiren küçük indirim uygulandığını, bazen de yapılan zammın geri çekildiğini gördük.

O kadar nadir ki, kimse farkında değil.

Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak.

Bir vali, belediye başkanı, birkaç da holding patronu arabasıyla çıkar ancak.

Tabii bir de Cem Yılmaz.

O zamların farkında değilmiş."

Yazının tamamını okumak için tıklayın