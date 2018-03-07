Yeni Şafak yazarı: AK Partililer hırpalamaya hazırlanıyor, Saadet Partisi, Milli Görüş oylarını geri alacak

Saadet Partisi'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için AKP ile itifak kurup kurmayacağı yönünde belirsizlik devam ederken AKP'nin oylarını böleceği için herkesin SP'nin üzerine titrediğini söyleyen Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "AK Partililer de, Saadet’i şimdiden “gayri milli insanlarla ittifak yaptı” diye hırpalamaya hazırlanıyor" dedi. Öztürk, SP'nin AKP ile ittifak yapması durumunda da içindeki Milli Görüş oylarını geri alacağını ifade etti.

"Cumhur ittifakında yer alan Saadet’in, barajı geçeceği kesin olduğuna göre, mutsuz Milli Görüş ve muhafazakar oyların gideceği adres olacaktır" diyerek sözlerine devam eden Öztürk'ün, "Saadet anahtar parti oldu mu? Olduysa neden oldu?" başlığıyla (7 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Saadet AK Partiyi nasıl etkileyecek?

Size birkaç madde ile Saadet’in kritik konumunu anlatayım. O zaman daha iyi anlarız meseleyi.

1.

AK Parti içindeki Milli Görüş oyları, bugüne kadar Saadet Partisi barajı aşamadığı için AK Parti içinde kalıyordu. Şimdi Saadetin barajı aşacağı anlaşılınca oylar ‘eve’ geri dönecek. Bunun AK Parti’den % 3 oy koparacağına inananlar var.

2.

Milli Görüş haricinde, AK Parti içinde dindar ve muhafazakar olup, AK Parti’nin son dönem tutumundan ve politikalarından memnun olmayanlar da, baraj altında kalan partilere oy vermek istemiyordu. Bu oyların da Saadete akacağı düşünülüyor.

3.

AK Parti ve MHP sadece bir oy ittifakı yapmadı. Bir politik diskur da ürettiler: “Yerli ve milli ittifak”.

Hatırlayınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin kendisini aday göstermesinden sonra şöyle demişti:

“2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır.” (08. 01.20017 AA)

İpinin kimsenin elinde olmadığı bilinen Saadet, CHP ve İyi Parti ile ittifak yaparsa bu durumda, cumhur ittifakının, muhalefeti ötekileştirme ve gayri milli ilan etme planı bozulmuş olacak. Bu önemli bir politik psikoloji çatışmasıdır.

Saadet, AK Parti'nin oylarını böleceği için gözde oldu

Tüm bu nedenlerden dolayı, şurası açık ki, AK Parti’nin oylarını böleceği için herkes şu anda Saadetin üzerine titriyor. Bu durumu da Saadetliler görmeli.

AK Partililer de, Saadet’i şimdiden “gayri milli insanlarla ittifak yaptı” diye hırpalamaya hazırlanıyor.

Ancak AK Parti’nin atladığı bir şey var:

Saadet, AK Parti ile ittifak yapsa da, içindeki Milli Görüş oylarını geri alacak. Cumhur ittifakında yer alan Saadet’in, barajı geçeceği kesin olduğuna göre, mutsuz Milli Görüş ve muhafazakar oyların gideceği adres olacaktır.

Saadet Partisi'ni bu duruma kim getirdi?

Saadet’in anahtar parti konumuna gelmesine neden olan tek şey, AK Parti ve MHP’nin ortak çıkardığı ittifak yasasıdır. Başka bir neden aramayın. Hele hele dış güçleri, üst aklı hiç aramayın.

Bu ittifak yasası çıkmasaydı, Saadet Partisi elinde % 0,5 oy ile, kendi içinde ak saçlıların iktidar kavgası verdiği, nostaljik bir parti olarak kalmaya devam edecekti.

Şimdi partiye can geldi, kan geldi, gençlerine umut geldi ve yeniden eski güzel günlere döneceklerine inandılar.

Ayrıca AK Parti’ye parlamentoda çoğunluğu kaybettirecek tek parti konumuna da geldiler.

Tekrar soruyorum: İttifak yasası en çok kime yaradı, kime zarar verecek?