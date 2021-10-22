Yeni Şafak yazarı: Ak Parti’yi sahada daha çok görmek istiyoruz

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, AKP'nin alan hâkimiyetini yitirdiğini savunarak, partidekilerin sahaya inmesi gerektiğini belirtti.

Öztürk, yazısının "Ak Parti’yi sahada daha çok görmek istiyoruz" başlıklı bölümünde, şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti, alan hâkimiyetini yitiriyor. Bu bağlamda yükün tamamını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sırtına vurmuşlar görüntüsü veriyorlar. Onca yetişmiş insan sahada olmak yerine, tribünde olup biteni izliyor. Birkaç istisnası var. Ama genel görüntü bu.

İşin ilginç yanı, sahada Ak Parti’nin oyuncusu gibi fink atanların da 'kapasite' sorunu çektiği görülmüyor.

Oysa 20 yıllık Ak Parti iktidarı, Türkiye’de siyaset yapma biçimini değiştirdiği gibi sahada toplumun tüm kesimlerine dokunma becerisini de göstermişti. Zaten başarısının altında yatan neden de o. Ak Parti’nin yukarıdan aşağıya tüm aktörlerini sahada, insanlarımızın içinde ve medyada daha çok görmek isteriz. Yanılıyor muyum?"