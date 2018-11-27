Yeni Şafak yazarı: AK Parti içindeki bazı ekipler akıl almaz yöntemler kullanıyor

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, AKP içinde alışılagelmişin dışında bir rekabet olduğunu ileri sürdü. Öztürk, "AK Parti içindeki bazı ekipler, birbirlerini tasfiye etmek için gerçekten akıl almaz yöntemler kullanıyor" dedi.

Öztürk, "AK Parti'deki rekabet alışılagelmişin dışında" başlığıyla yayımlanan yazısında "Radikal kararlar alınmazsa, Ak Parti’nin yerelde yapmak istediği dönüşüm maalesef başarılamayacak" ifadesini kullandı. Öztürk yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Mevcut belediye başkanlarından öyle isimler tanıyorum ki isimleri o şehirlerle, o ilçelerle özdeşleşmiş. İsimlerinin hem halkta karşılığı var hem Erdoğan nezdinde.

Fakat birileri o isimleri itibarsızlaştırmak için “satılık kalemler” de kullanarak yoğun bir faaliyet yürütüyor.

Yeniden adaylıkları konusunda karar alıcıların kafasında istifham oluşturmaya çalışıyor.

Yazık oluyor. Hem “dava adamları”nı biçiyorlar, hem onlardan memnun olan hemşehrilerini cezalandırıyorlar.

Bu konuda radikal kararlar alınmazsa, Ak Parti’nin yerelde yapmak istediği dönüşüm maalesef başarılamayacak.

Bilmem anlatabiliyor muyum?

Yazının tamamı için tıklayın