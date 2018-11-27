T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak yazarı: AK Parti içindeki bazı ekipler akıl almaz yöntemler kullanıyor

"Yazık oluyor"

27 Kasım 2018 11:57

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, AKP içinde alışılagelmişin dışında bir rekabet olduğunu ileri sürdü. Öztürk, "AK Parti içindeki bazı ekipler, birbirlerini tasfiye etmek için gerçekten akıl almaz yöntemler kullanıyor" dedi.

Öztürk, "AK Parti'deki rekabet alışılagelmişin dışında" başlığıyla yayımlanan yazısında "Radikal kararlar alınmazsa, Ak Parti’nin yerelde yapmak istediği dönüşüm maalesef başarılamayacak" ifadesini kullandı. Öztürk yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

...Mevcut belediye başkanlarından öyle isimler tanıyorum ki isimleri o şehirlerle, o ilçelerle özdeşleşmiş. İsimlerinin hem halkta karşılığı var hem Erdoğan nezdinde.

Fakat birileri o isimleri itibarsızlaştırmak için “satılık kalemler” de kullanarak yoğun bir faaliyet yürütüyor.

Yeniden adaylıkları konusunda karar alıcıların kafasında istifham oluşturmaya çalışıyor.

Yazık oluyor. Hem “dava adamları”nı biçiyorlar, hem onlardan memnun olan hemşehrilerini cezalandırıyorlar.

Bu konuda radikal kararlar alınmazsa, Ak Parti’nin yerelde yapmak istediği dönüşüm maalesef başarılamayacak.

Bilmem anlatabiliyor muyum?

Yazının tamamı için tıklayın

ETİKETLER

ak partihaberaçıklamaakıl almaz yöntemler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24