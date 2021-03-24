Yeni Şafak yazarı Ahmet Ulusoy: Yüksek faizlerden dolayı 4,5 aylık uygulama ile piyasalarda daralma süreci yaşanıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ulusoy, görevden alınan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı dönemine atıfta bulunarak, "Yüksek faizlerden dolayı 4,5 aylık uygulama ile piyasalarda daralma süreci yaşanıyor" görüşünü savundu. Yeni Şafak gazetesi son Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, "Bu operasyonu kimin adına çektiniz" manşetini kullanmıştı.

Ulusoy yazısında, "Aslında bu müdahale bir yönüyle Merkez Bankası’nı yönetenlerin bağımsız davrandığını da göstermektedir. Şöyle ki; Merkez Bankası Yönetimi Cumhurbaşkanının faiz-enflasyon etkileşimindeki görüşlerinin aksine, faizleri piyasa beklentilerinin üzerinde artırarak enflasyonu kontrol altına almaya çalışması özerk hareket edildiğinin açık bir göstergesi. Ağbal ve politika kurulunun aldıkları faiz kararlarının Cumhurbaşkanının tasvip etmediği kararlar olduğu da bilinmekteydi.132 gündür yürütülen önden yüklemeli faiz müdahalelerinin ciddi bir reel sektör maliyetleri pahasına gerçekleştiğini görmek lazım. Merkez Bankasının kısa sürede politika faizini yüzde 10,25 seviyesinden 19,00 puana yükseltmesiyle OECD ülkeleri arasında en yüksek faiz ödeyen ülke konumuna gelmişiz." ifadesini kullandı.

Ulusoy şunları kaydetti:

"Türkiye dünyada pandemi krizine rağmen nadir büyüyen ülkelerden bir tanesi. Bunu, düne kadar eleştirilen kamu bankalarının ve maliyenin piyasayı fonlayan genişletici politikaları sonucu gerçekleştirmiştir. Bugün bu politikaların tam aksine, yüksek faizlerden dolayı 4,5 aylık uygulama ile piyasalarda daralma süreci yaşanıyor. Yani, sıkı para ve maliye politikalarıyla 2021 yılı yüzde 5 büyüme hedefi de zora girmiştir. Hükümet, sadece uluslararası finans çevrelerinin beklentilerine karşı değil, 83 milyon Türk insanının refahına karşı da sorumludur. Bu sorumlulukla müdahale yapılmıştır."

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